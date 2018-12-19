Япония заявила протест России из-за строительства жилья для военных на Курилах

Японская сторона заявила руководству России протест в связи со строительством общежитий для военнослужащих и их семей на курильских островах Кунашир и Итуруп.

Нота протеста Токио передана Москве по дипломатическим каналам, сообщает Regnum.

В правительстве Японии отмечают, что информация появилась в момент интенсивных переговоров по заключению мирного договора между двумя странами.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос мирного договора на встрече в Сингапуре. По итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония "активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года".

Япония рассчитывает на передачу ей российских островов Хабомаи и Шикотан, и в таком случае Токио обещает не размещать там американских баз.

Ранее депутаты Госдумы РФ составили протокольное поручение о предоставлении всей информации относительно переговоров по Курильским островам.