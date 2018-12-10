Трутнев: Путин и Абэ ни разу не обсуждали передачу Курил Японии

Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе последних встреч ни разу не обсуждали передачу Курильских островов Токио.

Трутнев уточнил, что участвовал в ряде переговоров Путина и Абэ, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью каналу "Россия1" исключил автоматическую передачу Курильских островов Японии.

Напомним, президент РФ и премьер-министр Японии обсудили вопрос мирного договора на встрече в Сингапуре. По итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония "активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года".

Япония рассчитывает на передачу ей российских островов Хабомаи и Шикотан, и в таком случае Токио обещает не размещать там американских баз.