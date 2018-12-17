СМИ назвали дату визита Абэ в Россию

Москва и Токио согласовывают дату визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Россию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Японии.

Даты встреч согласовываются по дипломатическим каналам, передает РИА Новости.

Газета Sankei Shimbun пишет, что Абэ намерен приехать с визитом в Москву 21 января 2019 года. Ожидается, что во время этого визита будет обсуждаться заключение мирного договора.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии обсудили вопрос мирного договора на встрече в Сингапуре. По итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония "активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года".

Япония рассчитывает на передачу ей российских островов Хабомаи и Шикотан, и в таком случае Токио обещает не размещать там американских баз.