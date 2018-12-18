"Не торгуете ли Родиной?" Депутаты Госдумы потребуют от МИД РФ рассказать о переговорах по Курилам

18 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Архипелаг ГУЛАГ" — это пуля, запущенная в нас

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Дальневосточный ФО В России

"Не торгуете ли Родиной?" Депутаты Госдумы потребуют от МИД РФ рассказать о переговорах по Курилам

Депутаты Госдумы РФ составили протокольное поручение о предоставлении всей информации относительно переговоров по Курильским островам.

В нём отмечается, что в результате недавних российско-японских переговоров упоминалось решение вопроса о принадлежности Курильских островов на основе советско-японской декларации 1956 г., предусматривающей передачу Японии островов Хабомаи и Кунашир. Авторы поручения считают, что территориальная целостность РФ не должна быть предметом торга и закулисных договорённостей. Совместная экономическая деятельность не должна ставить под вопрос российский суверенитет над этими территориями, полученный по итогам Второй мировой войны.

Депутаты выступили с поручением комитету ГД по международным делам запросить у МИД РФ информацию о промежуточных результатах переговоров, проходивших в 2018 г. по данному вопросу, а также довести её до парламентариев.

Депутатский запрос по поводу Курил(2018)|Фото: vk.com Алексей Куринный

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Не торгуете ли Родиной?" Депутаты Госдумы потребуют от МИД РФ рассказать о переговорах по Курилам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдума РФ, поручение, Курилы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.12.2018 10:25 Мск СМИ назвали дату визита Абэ в Россию
Ранее 10.12.2018 13:27 Мск Трутнев: Путин и Абэ ни разу не обсуждали передачу Курил Японии
Ранее 07.12.2018 14:50 Мск Жителям Сахалина не согласовали митинг против передачи Курил
Ранее 05.12.2018 09:01 Мск Сахалин выйдет на митинг против переговоров с Японией по Курилам
Ранее 19.11.2018 12:05 Мск От правительства потребовали однозначного ответа о будущем Курильских островов
Ранее 18.11.2018 20:41 Мск Дмитрий Песков прокомментировал автоматическую передачу Курильских островов Японии
Ранее 16.11.2018 15:50 Мск Песков прокомментировал заявление Абэ по военным базам США
Ранее 16.11.2018 05:12 Мск Успокоили! Япония пообещала не открывать американских баз на Курилах
Ранее 14.11.2018 16:37 Мск Путин решил активизировать переговоры с Японией по мирному договору на основе декларации 1956 года
Ранее 10.11.2018 07:08 Мск Япония хочет ускорить переговоры по Курилам
Ранее 20.09.2018 18:16 Мск Путин поздравил Абэ с переизбранием на пост главы ЛДП Японии
Ранее 13.09.2018 12:09 Мск Япония не сочла стремление Путина заключить мирный договор "официальным заявлением"
Ранее 13.09.2018 08:59 Мск Абэ заявил о "твердом намерении" продвигать мирный договор с РФ
Ранее 12.09.2018 13:15 Мск Токио: Позиция Японии по мирному договору остается прежней
Ранее 12.09.2018 11:46 Мск Эксперт: Предложение Путина о мирном договоре - попытка "перепрыгнуть" проблему Курил
Ранее 12.09.2018 09:44 Мск Путин предложил Абэ заключить мирный договор без предварительных условий

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1719

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети