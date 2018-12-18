"Не торгуете ли Родиной?" Депутаты Госдумы потребуют от МИД РФ рассказать о переговорах по Курилам

Депутаты Госдумы РФ составили протокольное поручение о предоставлении всей информации относительно переговоров по Курильским островам.

В нём отмечается, что в результате недавних российско-японских переговоров упоминалось решение вопроса о принадлежности Курильских островов на основе советско-японской декларации 1956 г., предусматривающей передачу Японии островов Хабомаи и Кунашир. Авторы поручения считают, что территориальная целостность РФ не должна быть предметом торга и закулисных договорённостей. Совместная экономическая деятельность не должна ставить под вопрос российский суверенитет над этими территориями, полученный по итогам Второй мировой войны.

Депутаты выступили с поручением комитету ГД по международным делам запросить у МИД РФ информацию о промежуточных результатах переговоров, проходивших в 2018 г. по данному вопросу, а также довести её до парламентариев.