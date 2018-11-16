16 Ноября 2018
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Артисты шоу BlueManGroup выступят на Урале

Всемирный гастрольный тур BlueManGroup приедет в Россию 20 ноября.

Как сообщили Накануне.RU организаторы выступления, премьера состоится в Санкт-Петербурге, после чего шоу поедет в семь российских городов.

Новый год группа встретит в Екатеринбурге - выступления пройдут с 27 декабря по 6 января. В Перми BlueManGroup можно увидеть с 11 января.

BlueManGroup – международная компания, работающая в сфере живых развлечений и известна благодаря новаторским шоу, которые соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Компания была создана в Нью-Йорке тремя друзьями – Крисом Винком, Филом Стэнтоном и Мэттом Голдманом. Первое шоу BlueManGroup состоялось в 1991 году.

Сегодня стационарные шоу BlueManGroup можно увидеть в Нью-Йорке, Лас-Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Берлине, а гастрольное шоу BlueManGroupWorldTour путешествует по всему миру. BlueMan Group выступает около 3600 раз в год, их шоу с 1991 года посмотрели более 35 млн человек. Группа была номинирована на премию Grammy.

(2018)|Фото: Best of Vegas

В центре событий – три блюмена, синих лысых персонажа, которые взаимодействуют с публикой исключительно мимикой и языком тела, посредством музыки, движения и цвета.

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Артисты шоу BlueManGroup выступят на Урале

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Теги: BlueManGroup, артисты



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