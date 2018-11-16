Песков прокомментировал заявление Абэ по военным базам США

В Кремле прокомментировали сообщения об обещании японского премьер-министра Синдзо Абэ не размещать военные базы США на южных Курильских островах в случае передачи их Японии.

"У Японии есть союзнические обязательства перед ее союзниками, эта тема фигурирует", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, при Владимире Путине активизировался процесс пересмотра итогов Второй мировой войны по территориям Дальнего Востока. Президент РФ и Синдзо Абэ обсудили вопрос мирного договора на встрече в Сингапуре. По итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония "активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года".

Песков отметил, что российский лидер Владимир Путин и Синдзо Абэ разговор о мирном договоре "вели в формате один на один". При этом Песков добавил, что не хотел бы разглашать детали разговора двух лидеров, передает RT.

Как считает премьер-министр Японии, в случае передачи японской стороне части южных Курильских островов военные базы США там размещены не будут.