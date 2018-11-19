От правительства потребовали однозначного ответа о будущем Курильских островов

Сахалинский обком КПРФ требует дать четкий ответ на вопрос, намерено ли Правительство РФ передать часть островов Курильской гряды под юрисдикцию Японии.

"Требуем от Министерства иностранных дел Российской Федерации не использовать казуистику в информировании граждан страны и дать четкий, однозначный ответ на вопрос", - говорится в заявлении.

Как сообщало Накануне.RU, при Владимире Путине активизировался процесс пересмотра итогов Второй мировой войны по территориям Дальнего Востока.

Ранее президент РФ и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос мирного договора на встрече в Сингапуре. По итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония "активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года".

Япония рассчитывает на передачу ей российских островов Хабомаи и Шикотан, и в таком случае Токио обещает не размещать там американских баз.

Сахалинский обком КПРФ отмечает, что "за передачей островов может последовать цепь негативных событий на международной арене, которые окончательно подорвут авторитет российского государства".

"Пересмотр существующих границ и ползучая экспансия в виде "совместного использования" территории, как промежуточный эпизод реализации намерений, может повлечь за собой изменения геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, усиление влияния Японии и Соединенных Штатов Америки", - заявляется в сообщении партии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью каналу "Россия1" исключил автоматическую передачу Курильских островов Японии.