Путин решил активизировать переговоры с Японией по мирному договору на основе декларации 1956 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили вопрос мирного договора на встрече в Сингапуре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"По итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года", - говорится в сообщении.

В ходе беседы Абэ подтвердил готовность обсудить этот вопрос и уделить достаточное время теме мирного договора.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложит президенту Владимиру Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. В декларации 1956 года, напомним, Россия согласилась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора.