Дмитрий Песков прокомментировал автоматическую передачу Курильских островов Японии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью каналу "Россия1" исключил автоматическую передачу Курильских островов Японии.

Песков отметил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и российский лидер Владимир Путин решили взять за основу декларацию 1956 года.

"Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет. Об этом, собственно, говорил президент", - добавил Песков.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Япония рассчитывает на передачу ей российских островов Хабомаи и Шикотан, и в таком случае Токио обещает не размещать там американских баз. При Владимире Путине активизировался процесс пересмотра итогов Второй мировой войны по территориям Дальнего Востока. Президент РФ и Синдзо Абэ обсудили вопрос мирного договора на встрече в Сингапуре. По итогам встречи лидеры двух стран условились, что Россия и Япония "активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года".