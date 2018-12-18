Печь, работавшая даже в войну, может остановиться из-за кризиса на заводе "Черкизово"

Невыплата заработной на хлебокомбинате "Черкизово" может привести к остановке старейшей хлебной печи в России. Об этом Накануне.RU рассказал политик, лидер общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев, который посетил голодающих сотрудников предприятия. По его словам, ситуация на "Черкизово" становится все хуже, поскольку у владельца бизнеса проблем только прибывает.

"Эта печь обеспечивала хлебом Москву, в том числе и во время Великой Отечественной войны. Теперь же она находится на малом огне и в ближайшее время будет остановлена. Более того, вот-вот встанут и все четыре предприятия этого холдинга ("Настюша", - прим. Накануне.RU). У владельца бизнеса "поплыли" другие проекты. По информации от людей, я знаю, что он был застройщиком ЖК "Царицино"", - отмечает Исаев.

Среди голодающих уже случаются голодные обмороки, однако отступать они не собираются.

"Там дежурят доктора, потому что у людей регулярно происходят голодные обмороки, и они это фиксируют. Там присутствуют сотрудники органов внутренних дел, полиции, которые контролируют порядок, хотя порядок там и так есть. Люди просто сидят и ждут, когда к ним придет власть. К ним, кстати, приходят и люди, ранее уволенные с предприятия, чтобы поддержать товарищей", - говорит Исаев.

В Федерации независимых профсоюзов России с сожалением признают, что происходящее на предприятии - типичная история для рабочих коллективов без трудовых организаций.

"Ситуация, которая сложилась на хлебзаводе - типичный алгоритм для предприятий, где копятся долги по заработной плате и отсутствуют профсоюзы. Работники просто входят в положение работодателя, не обращаются в надзорные органы, и ждут у моря погоды. Традиционно на предприятиях, где есть профсоюзы, долгов по заработной плате не бывает", - прокомментировал Накануне.RU секретарь ФНПР Александр Шершуков.

По разным данным, в акции принимают участие 50-100 человек. Сумма задолженности перед рабочими на сегодняшний день составляет 10 млн руб.

Сами рабочие возмущены тем, что если им не погасят долги до наступления Нового года, их семьи попросту останутся без праздника, к тому же у многих уже начались просрочки по ипотекам, кредитам. В банках, по словам голодающих, от них требуют официальных бумаг и доказательств того, что собственник хлебзавода задерживает заработную плату.