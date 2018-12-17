"Обстановка накаляется". Голодающие работники "Черкизово" возмущены поведением мэрии

Работники хлебозавода "Черкизово", которым не выплачивается зарплата с августа текущего года, на минувшей неделе объявили голодовку, мэрия Москвы пока не реагирует на требования сотрудников. По имеющейся информации, в процессе голодовки участвуют от 50 до 100 человек.

Напомним, сумма задолженности перед работниками предприятия составила свыше 10 млн руб. В отношении гендиректора компании возбуждено уголовное дело, он скрылся от следствия и находится в федеральном розыске.

Голодовка - крайняя мера, на которую пошли труженики хлебозавода, была объявлена в пятницу. Директор Института актуальной экономики Никита Исаев опубликовал в своих соцсетях видеозапись с комментариями участников акции. Они отмечают, что "уже четвертый месяц зарплату им не выплачивают", а "мэрия на их требования не реагирует".

"Мы здесь находимся уже трое суток, голодаем, спим на лавках на цементном полу. Мы сутками работали, не выходили с завода, завод производил хлеб по всей Москве. Просим и просто уже умоляем, чтобы обратили на нас внимание в правительстве, выплатили нам деньги и оставили рабочие места", - говорит одна из сотрудниц завода.

Как сообщил Исаев в комментарии Накануне.RU, сотрудники завода сами вышли на него с просьбой осветить ситуацию - люди пытались освещать через различные СМИ, но "московская пресса оказалась к этому безучастна".

"Причина голодовки проста - несколько месяцев не платится зарплата, остановлено предприятие, люди голодают, работают за нищенскую зарплату. Это на фоне разговоров о рекордных урожаях, о прорыве в сельском хозяйстве, об огромных объемах экспорта зерна, где мы вышли на первое место, а своих людей накормить не можем, причем и тех, кто этот хлеб делает. Считаю, что такие вещи нельзя, чтобы власти оставляли без внимания, правительство Москвы должно оперативно на это среагировать и обеспечить выполнение требований голодающих", - считает Исаев.

Как он рассказал, сегодня ночью он планирует посетить голодающих на месте. По его данным, с разной степенью активности в настоящее время голодают от 50 до 100 сотрудников хлебозавода. "Обстановка накаляется, мне это сигналят каждый день. Полагаю, что они пока самостоятельно фиксируют напряжение, связанное со здоровьем. Я сегодня лично поеду, чтобы проверить все на месте", - сообщил директор Института актуальной экономики. Также он добавил, что к участникам акции обещали прислать представителя префектуры. "Но это явно не его вопрос. Это политическое решение, понятно, что оно будет прецедентное", - отметил Исаев.