Гендиректор хлебозавода "Черкизово" не выплатил сотрудникам более 10 млн рублей и скрылся

Гендиректор ОАО "Черкизово" стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты зарплат сотрудникам одного из столичных хлебозаводов, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.

Как отмечается, руководитель Общества, имея финансовую возможность, с августа 2018 года полностью не выплачивал зарплату работникам, и сумма задолженности составила свыше 10 млн руб. Дело расследуется по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности".

Гендиректор "Черкизово" скрылся от следствия, в связи с чем он объявлен в розыск. Следователи проводятся допросы сотрудников, в офисе компании, бухгалтерии и по месту жительства бизнесмена проведены обыски.

"В рамках расследования будут приняты все возможные меры для возмещения, причиненного потерпевшим вреда", - говорится в сообщении.