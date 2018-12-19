Работникам хлебозавода "Черкизово" начали выплачивать долги по зарплате

Сотрудникам хлебозавода "Черкизово" начали выплачивать долги по зарплате, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Ранее представители межрайонной прокуратуры провели встречу с трудовым коллективом ОАО "Черкизово". "Работникам предприятия прокурор разъяснил процедуру возмещения имущественного ущерба, причиненного руководством, рассказал о мерах, принимаемых межрайонной прокуратурой для защиты нарушенных прав работников ОАО "Черкизово", а также о ходе расследования возбужденного уголовных дел", - говорится в сообщении.

Сообщается, что накануне ООО Торговый дом "Настюша", аффилированым предприятием которого является ОАО "Черкизово", осуществил выплаты по имеющейся задолженности перед работниками на общую сумму 600 тыс. рублей.

Прокуратура контролирует ситуацию на предприятии.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее сотрудники хлебозавода "Черкизово" объявили голодовку. По разным данным, в акции принимают участие 50-100 человек. Сумма задолженности перед рабочими на сегодняшний день составляет 10 млн руб. Активисты, которые беседовали с голодающими, отмечали, что обстановка на заводе с каждым днем становится все хуже.

Отметим, на своей странице в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти города нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". "Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле", - написал он сегодня в соцсети "ВКонтакте".