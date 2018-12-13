"Кто-то взял заказ". Главу Хакасии атакуют из "Роснефти" и ТГ-каналов

Из-за нехватки угля в городе Черногорске республики Хакасия вводят ЧС, губернатор Валентин Коновалов выделяет средства из резервного фонда. "Красный губернатор" об этом сам сообщил на своей странице во "Вконтакте". Он рассказал, что речь идет о нехватке топлива на трех городских котельных. Чтобы ликвидировать дефицит угля, необходимо срочно выделить из городской казны 730 тыс. руб.

"Уголь на котельные, где своевременно не было создано должного запаса топлива, поступает уже с сегодняшнего утра, в настоящее время приобретено 562 т угля. Решением черногорской угольной проблемы правительство республики занялось еще 7 декабря, когда начали поступать первые сообщения о перебоях в подаче тепла в жилые дома горожан", - пишет Коновалов.

Он также отмечает, что рекомендовал городским властям ввести режим чрезвычайной ситуации и начать формировать аварийный запас угля. Коновалов рассказал, что в настоящий момент находится в командировке "про приглашению президента Российской Федерации", однако по возвращении из нее проконтролирует вопрос выделения средств.

Характерно, что в телеграм-каналах, следящих за работой молодого "красного" губернатора, немедленно дали оценку происходящему в Хакасии.

"Но чтобы в городе угольщиков не было угля для отопления, это за гранью понимания. Ок, глава республики Валентин Коновалов в Москве, а Черногорск замерзает", - пишет телеграм-канал "Сибиряк".

"Валентин Коновалов перед отлетом, вероятно, забыл проконтролировать ситуацию", - пишет телеграм-канал "Шойгу-Ленд".

При этом, спустя некоторое время, авторы "Шойгу-Ленда" немного корректирует свои оценки, пишут, что хотя есть данные о том, что проблемы есть, на самом деле отнюдь не на всех котельных города, а кроме того котельные, которые отапливают город, зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге, и все они якобы признаны банкротами, а счета их блокированы.

Внезапно по Коновалову высказался вице-президент и пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев. В эфире радио "Комсомольская правда" он назвал главу республики "манифестированным дебилом".

"Юрист местной коммунистической газетки. Это не „Правда“ никакая, не „Юманите“, - заявил Леонтьев, имея в виду французское коммунистическое издание L’Humanité.

По мнению политтехнолога Николая Миронова, Коновалова кто-то "взял на Коновалова заказ", что означает, что каждую проблемную ситуацию будут подавать как федеральную тему.

"Как я понимаю, Хакасию взяли в оборот, и будут формировать повестку. Чтобы не позволять Коновалову усиливаться и чтобы он был сговорчивее. Взяли, думаю, на это заказ. Просто подобные вещи, как с Черногорском, регулярно случаются во многих регионах, и никто не привлекает к ним внимания. Зачем же об этом тогда писать? Потому что это тема для федерального канала", - комментирует Миронов.