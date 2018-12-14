"Будет суд!" КПРФ ответило Леонтьеву на его оскорбления губернатора Хакасии и самой республики

Руководство КПРФ ответило вице-президенту и пресс-секретарю "Роснефти" Михаилу Леонтьеву, который сначала назвал губернатора Хакасии Валентина Коновалова "манифестированным дебилом", а затем заявил, что на выборах в республике могли бы победить и свинья, и морж, а сама Хакасия "нам не нужна", потому что всегда можно "надыбать новую".

"Коновалов выиграл в борьбе не с дебилами, а с руководителем республики. Зимин там имел сумасшедшие ресурсы, чтобы Валентина свалить. Валентин выиграл эти выборы честно. Сформировал команду нормальных людей, которые работают. Все остальное – это вой неудачников и мерзавцев. По этому вопросу мне больше не звоните, не хочу идиотов комментировать", – цитирует ИА "Хакасия" ответ лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин объявил о том, что КПРФ подает на Михаила Леонтьева в суд.

"Безнаказанной выходка Леонтьева, конечно, не останется. Будет суд", – заявил Афонин на своей странице в "Вконтакте".

Он также напомнил, что на начальном этапе выборов главы Хакасии Михаил Леонтьев активно включился в предвыборную кампанию на стороне противников кандидата КПРФ Коновалова.

"Леонтьев имеет личные причины быть обиженным на Коновалова. Во время беспрецедентно грязной избирательной кампании в Хакасии Леонтьев приезжал в республику и выступал против Валентина Коновалова в эфире одного из региональных телеканалов. Так что, конечно, можно понять личную боль господина Леонтьева: его работа языком оказалась совершенно неэффективной", – пишет Афонин.

Как выяснилось, КПРФ уже судится с Леонтьевым по поводу содержания его фильма и выступлений в республике.

Напомнил Афонин и другое заявление Леонтьева, которое затмили яркие оскорбления действующего губернатора.

"В этом же эфире Леонтьев сказал: "Чё нам Хакасия? … Не будет Хакасии, новую Хакасию где-нибудь надыбаем". Это уже оскорбление всей республики целиком, со всей ее тысячелетней историей и многонациональным народом", – завершает свой пост Афонин.