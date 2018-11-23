ВСУ отрабатывают тактику уличных боев в зоне химзаражения

ВСУ отрабатывают тактику уличных боев в зоне химического заражения под руководством западных инструкторов. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он отметил, что боевики проходят подготовку в 199-м учебном центре в Житомире в течение двух месяцев. Подготовку ведут свыше 50 иностранных инструкторов из Польши, Великобритании и США. При этом на учебном полигоне подготовлены макеты местности с крупными городами ДНР и ЛНР.

"Это подтверждает намерение украинского командования, под давлением западных кураторов, рассматривать варианты применения химического оружия на территории Донбасса", – сказал Басурин.

Как сообщало Накануне.RU, в Донбасс прибыли британские военные для организации химической провокации. Также планировалось осуществить диверсию на химическом гиганте "Стирол".