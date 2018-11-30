Украина готовит ударную группировку на юге ДНР

На мариупольском направлении концентрируется крупная группировка ВСУ в составе трех бригад - 79-й отдельной десантно-штурмовой, 36-й отдельной морской пехоты и 128-й отдельной горно-штурмовой. По оперативным данным, в декабре возможно наступление, заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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По его словам, группировке ставится задача прорвать оборону ДНР и выйти на границу с Россией. Это поручено элитным соединениям десантников и морских пехотинцев.

Отметим, что на захваченной территории ДНР, которая на Украине называется Донецкой областью, Киевом введено военное положение.