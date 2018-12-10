10 Декабря 2018
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В Екатеринбурге "Спецавтобазу" оштрафовали за нарушение санитарных норм

Екатеринбургская "Спецавтобаза" поила сотрудников водой из резервуара рядом с выгребной ямой на свалке. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, нарушения вскрылись в ходе проверки Роспотребнадзора, которая была проведена в мае-июне этого года.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что на производственной площадке полигона ТБО "Северный" в Верхней Пышме персонал обеспечивался водой для хозяйственно-бытовых нужд из сомнительного источника. Вода поступала из подземного источника в накопительный резервуар, который расположен на территории полигона, а в 10 метрах от источника находится выгребная яма. При этом разрешающий документ на использование данного объекта у предприятия отсутствовал.

Также установлено, что в помещениях производственных площадках на улице Посадской в Екатеринбурге, полигонах ТБО "Широкореченский" и "Северный" при проведении дератизационных мероприятий не обеспечивается обследование и оценка состояния численности грызунов. А на площадке на Посадской станки для механической обработки металла оказались не оборудованы местной вытяжной вентиляцией с пневматическим пылестружкоприемником.

"Всего в отношении ЕМУП "Спецавтобаза" заместителем главного государственного санитарного врача по Ленинскому, Верх-Исетскому, Октябрьскому и Кировскому районам Екатеринбурга было вынесено три постановления, по которым юридическое лицо было признано виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - поясняет перс-служба суда.

Тогда "Спецавтобаза" была оштрафована на 40 тыс. руб. Позднее предприятие попыталось обжаловать решение суда, однако на сумму штрафа это не повлияло – суд оставил решение без изменения.

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В Екатеринбурге "Спецавтобазу" оштрафовали за нарушение санитарных норм

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Теги: Спецавтобаза, нарушение санитарных норм, штраф



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