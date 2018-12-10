Вместе с директором екатеринбургской "Спецавтобазы" ушла и его команда

Вместе с бывшим руководителем ЕМУП "Спецавтобаза" Сергеем Пономаревым ушла и его команда. Как сообщается на сайте предприятия, речь идет о нескольких заместителях и о бывшем депутате гордумы Екатеринбурга Эдуарде Мансурове, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сейчас исполняющим обязанности главы "Спецавтобазы" стал главный инженер Сергей Манюшкин.

Напомним, что директор екатеринбургского МУПа "Спецавтобаза" Сергей Пономарев покинул свой пост 5 декабря. В администрации добавили, что он уволился по собственному желанию.

Сергей Пономарев ранее занимал должность заместителя министра природных ресурсов Свердловской области, где специализировался на решении организационно-аналитических вопросов. В прошлом Пономарев работал на производствах (Уралэлектротяжмаш, СВЭЛ).

В 2012 году по приглашению тогдашнего губернатора Пермского края Виктора Басаргина возглавил Агентство по государственным закупкам, а затем стал министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. С 2017 года работал в министерстве природных ресурсов Свердловской области.

ЕМУП "Спецавтобаза" является самым крупным на Урале предприятием, работающим с отходами и содержащим полигоны твердых бытовых отходов. Его предыдущим руководителем был экс-депутат Законодательного собрания региона Нафик Фамиев.