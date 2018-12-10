Получивший два пожизненных "ангарский маньяк" хочет обжаловать приговор суда

Бывший милиционер и "ангарский маньяк" Михаил Попков, осужденный ко второму пожизненному сроку, намерен обжаловать приговор суда.

Напомним, в январе 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин Попков уже был осужден к пожизненному лишению свободы. Позже удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений. По ним маньяку назначено еще одно наказание в виде пожизненного.

Как рассказал старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев, суд лишил Михаила Попкова звания младшего лейтенанта, в связи с чем он не будет получать пенсию.

"С данным решением Попков не согласен и намерен обжаловать приговор в суде", - цитирует Шкинева РИА Новости.

Напомним, Попков - бывший милиционер. Преступник был задержан в 2012 году во Владивостоке. Экспертиза признала его полностью вменяемым.

Следственный эксперимент с участием Попкова