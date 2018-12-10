Два пожизненных: вынесен новый приговор "ангарскому маньяку"

"Ангарский маньяк" Михаил Попков осужден за совершение 60 убийств и покушений на убийство. Он получил второе пожизненное.

Напомним, в январе 2015 года за совершение 22 убийств и двух покушений на убийства женщин Попков уже был осужден к пожизненному лишению свободы. Позже удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Иркутской области, по ним Михаилу Попкову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Согласно выводам экспертов, никаким расстройством психики маньяк не страдал и не страдает.

Напомним, Попков - бывший милиционер. Преступник был задержан в 2012 году во Владивостоке.

Видео предоставлено Следственным комитетом РФ