22 Ноября 2023
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Фото: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

"Ангарский маньяк", отбывающий пожизненное наказание, получил новый срок

Суд в Иркутске вынес четвертый приговор "ангарскому маньяку" Михаилу Попкову. Он признан виновным по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По новому делу Попков получил еще 10 лет колонии, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Суд установил, в период с 1997 год по 2003 год Попков совершил убийство трех женщин. Он встречал потерпевших в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, в том числе на остановках общественного транспорта, предлагая подвезти их на своем автомобиле или провести с ним время. После этого он увозил жертв в безлюдные места, где расправлялся с ними. Двух погибших он задушил, после чего тело одной из них облил бензином и сжег. Третьей жертве он нанес не менее 40 ударов ножом.

По совокупности с ранее вынесенными приговорами Попкову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Напомним, в январе 2015 года Попков был осужден к пожизненному лишению свободы за совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин. Позже удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений. По ним маньяку назначено еще одно наказание в виде пожизненного.

В июле 2020 года СКР возобновил расследование дела Попкова. В связи с новыми признательными показаниями его этапировали из колонии особого режима в СИЗО-1 в Иркутске. Уточнялось, что на допросе маньяк дал признательные показания в убийствах двух женщин, которые совершил в период с 1995 по 1998 годы в Ангарске. В 2021 году суд сверх пожизненных сроков назначил ему еще 9 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Теги: ангарский маньяк, попков, приговор


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