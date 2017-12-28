Дело "ангарского маньяка" рассмотрят в частично закрытом режиме

Дело "ангарского маньяка" Михаила Попкова продолжат рассматривать в частично закрытом режиме, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу Иркутского областного суда.

По словам представителя суда, были разрешены некоторые процессуальные вопросы, в частности, о рассмотрении уголовного дела в частично закрытом режиме. "При рассмотрении эпизодов по преступлениям, сопряженным с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера – статья 105, пункт "к" часть вторая, заседание закроют", - отметили в суде.

Как сообщало Накануне.RU, ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Попкова. За совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин в январе 2015 года Попков уже был осужден к пожизненному лишению свободы. Позже удалось раскрыть еще 60 эпизодов преступлений. Попков - бывший милиционер. Преступник был задержан в 2012 году во Владивостоке.