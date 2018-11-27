27 Ноября 2018
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"Роскосмос" о критических дефектах на космодроме "Восточный": замечания устранили еще в октябре

В госкорпорации "Роскосмос" выступили с заявлением о ситуации на космодроме "Восточный". Там отметили, что никаких замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет.
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Напомним, сегодня появилась информация, что на стартовом столе космодрома "Восточный" в Амурской области обнаружены "критические дефекты". Об этом стало известно из документов тендера, размещенного в ноябре на сайте госзакупок. Речь шла о том, что "деформационный шов фундаментной плиты блоков А, Б выполнен не по проекту".

Как сообщили Накануне.RU в "Роскосмосе", замечание в связи с деформационным швом было устранено силами подразделений еще 25 октября, и на данный момент замечаний для организации штатных работ на пусковом столе нет. В госкорпорации добавили, что сейчас ведется плановая работа по подготовке к запуску космических аппаратов дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6. Сегодня утром они были поставлены на "Восточный", а пуск запланирован на 27 декабря этого года.

Напомним, ранее в Генеральной прокуратуре рассказали о возбуждении 16 уголовных дел в отношении деятельности "Роскосмоса".

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"Роскосмос" о критических дефектах на космодроме "Восточный": замечания устранили еще в октябре

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Теги: Роскосмос, Восточный, дефекты, космодром



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