В отношении деятельности "Роскосмоса" возбуждено 16 уголовных дел

В Генпрокуратуре рассказали о возбуждении 16 уголовных дел в отношении деятельности госкорпорации "Роскосмос". Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в ходе трансляции на интернет-канале ведомства, передает МИА "Россия сегодня".

Прокуроры также направили в следственные органы еще 44 материала в рамках 37 статьи УПК. "16 уголовных уже на данный момент возбуждено", - подтвердили в ведомстве. Такие решения были приняты по материалам проверок, проведенных с 2017 года по первую половину 2018 года.

Кроме того, как отметил Куренной, было выявлено 1 тыс. 700 нарушений "Роскосмосом" законодательства, в том числе в области гособоронзаказа.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что "Роскосмос" является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений - более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за прошлый год, относились к деятельности "Роскосмоса". В корпорации пообещали сделать выводы по результатам проверки.