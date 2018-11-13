13 Ноября 2018
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Рогозин поручил инженерам предприятий "Роскосмоса" самим прибирать территорию

Руководство "Роскосмоса" обратилось к руководителям предприятий, входящих в эту госкорпорацию, с требованием навести порядок на подведомственных территориях.

Об этом свидетельствует письмо, полученное на редакционную электронную почту. По мнению отправителей, распоряжение Рогозина об уборке предприятий ракетно-космической отрасли фактически говорит о привлечении к этому процессу сил инженерно-технического персонала. В самом же документе, который оказался в распоряжении Накануне.RU, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин требует навести порядок на территориях предприятий. По его словам, зачастую они являются неухоженными, "годами не убираются, во многих местах лежит строительный мусор, дороги разбиты".

Рогозин, письмо(2018)|Фото: Накануне.RU

Рогозин призвал не сетовать на отсутствие средств и подключать к уборке коллективы предприятий. А с 2019 года внешнее состояние заводов будет учитываться при оценке их руководителей.

По мнению председателя Совета главных конструкторов Свердловской области, экс-гендиректора НПО Автоматики Леонида Шалимова, этот документ за подписью главы "Роскосмоса" появился от безысходности.

"На самом деле к руководству предприятиями пришли непрофессионалы, которые даже не могут навести элементарный порядок, – сказал Накануне.RU бывший генеральный директор "НПО Автоматики". – Нормальный руководитель не доведет свое предприятие до такого состояния, его святая обязанность – содержать все хозяйство так, чтобы людям было приятно работать, и здесь не требуются специальные указания. Может, надо просто заменять горе-руководителей".

В центре общественных коммуникаций "Роскосмоса", куда Накануне.RU переадресовало "письмо Рогозина", пообещали прокомментировать факт появления в паблике этого документа позже. О том, что этот документ имеет под собой реальную основу, говорит сегодняшняя публикация в "Коммерсантъ". Кроме того, о существовании "разнарядки" "Ъ" рассказали источники в космической промышленности и подтвердил собеседник в руководстве "Роскосмоса". По данным "Ъ", поручение было дано Рогозиным после посещения производственных и непроизводственных объектов космических предприятий. Речь идет о филиале Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (ГКНПЦ) — омском производственном объединении "Полет".

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Рогозин поручил инженерам предприятий "Роскосмоса" самим прибирать территорию

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Теги: Роскосмос, Дмитрий Рогозин, космическая отрасль, Леонид Шалимов



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