В Югре тракторист вместе с машиной провалился под лед

В Кондинском районе Югры 27-летний тракторист провалился под лед, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центроспаса-Югории".

Он утонул вместе с трактором. Трагедия произошла 22 ноября на переправе поселка Ямки. Водителя ищут.

Напомним, ранее в Нижневартовском районе жители села Корлики, супружеская пара, их четырехлетний ребенок и 51-летняя родственница отправились на снегоходе на стойбище. 16 ноября югорчане на снегоходе провалились под лед на реке Корлики. 18 ноября из воды удалось достать снегоход и нарты, в которых находилось тело ребенка. 22 ноября нашли 51- и 26-летних женщин. Тела были на берегу, в 500 м от места провала снегохода под лед. Поиски 32-летнего мужчины продолжаются. Возбуждено уголовное дело.