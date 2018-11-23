23 Ноября 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре тракторист вместе с машиной провалился под лед

В Кондинском районе Югры 27-летний тракторист провалился под лед, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центроспаса-Югории".

Он утонул вместе с трактором. Трагедия произошла 22 ноября на переправе поселка Ямки. Водителя ищут.

Напомним, ранее в Нижневартовском районе жители села Корлики, супружеская пара, их четырехлетний ребенок и 51-летняя родственница отправились на снегоходе на стойбище. 16 ноября югорчане на снегоходе провалились под лед на реке Корлики. 18 ноября из воды удалось достать снегоход и нарты, в которых находилось тело ребенка. 22 ноября нашли 51- и 26-летних женщин. Тела были на берегу, в 500 м от места провала снегохода под лед. Поиски 32-летнего мужчины продолжаются. Возбуждено уголовное дело.

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В Югре тракторист вместе с машиной провалился под лед

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Теги: трактор, лед, переправа поселка Ямки



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