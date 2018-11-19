19 Ноября 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

На одной из рек Югры под лед провалились четыре человека, погиб ребенок

В Нижневартовском районе четыре человека провалились под лед во время поездки на снегоходе. Уже найдено тело одного из них, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центроспас-Югории".
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16 ноября спасателям сообщили, что на реке Корлики в районе поселка Корлики 51-, 32-, 26- и 4-летний югорчане провалились под лед на снегоходе. Спасатели, волонтеры и полицейские выдвинулись на поиски.

17 ноября поиск результатов не дал. 18 ноября спасатели подняли из воды снегоход и нарты, в которых находилось тело ребенка. Остальные пропавшие не найдены. Поиски продолжаются.

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На одной из рек Югры под лед провалились четыре человека, погиб ребенок

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Теги: снегоход, река Корлики



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