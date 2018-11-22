В Югре найдены тела двух из четырех югорчан, провалившихся под лед на снегоходе

Спасатели нашли тела двух югочран, провалившихся под лед в Нижневартовском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Центроспас-Югории".

Нашли 51- и 26-летних женщин. Тела были на берегу, в 500 м от места провала снегохода под лед. Поиски 32-летнего мужчины продолжаются.

Напомним, жители села Корлики, супружеская пара, их четырехлетний ребенок и 51-летняя родственница отправились на снегоходе на стойбище. Однако до места назначения семья так и не добралась и на связь с родственниками и знакомыми не вышла.

16 ноября стало известно, что югорчане на снегоходе провалились под лед на реке Корлики. 18 ноября из воды удалось достать снегоход и нарты, в которых находилось тело ребенка. Возбуждено уголовное дело.