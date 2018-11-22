Ребенок мертв, взрослые пропали. В Югре возбуждено дело о происшествии с семьей манси

Следователи Югры устанавливают обстоятельства гибели четырехлетнего ребенка и исчезновения трех жителей Нижневартовского района, которые провалились под лед во время поездки на снегоходе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Напомним, жители села Корлики - супружеская пара, их четырехлетний ребенок и 51-летняя родственница отправились на снегоходе на стойбище. До места назначения семья не доехала, на связь с родственниками и знакомыми не вышла.

16 ноября спасателям сообщили, что на реке Корлики в районе поселка Корлики 51-, 32-, 26- и 4-летний югорчане провалились под лед на снегоходе. Спасатели, волонтеры и полицейские выдвинулись на поиски.

17 ноября поиск результатов не дал. 18 ноября спасатели подняли из воды снегоход и нарты, в которых находилось тело ребенка. Остальные пропавшие не найдены.

Поиски продолжаются до сих пор.

Следователи СКР осмотрели место происшествия. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются родственники и односельчане семьи, для установления всех обстоятельств произошедшего.