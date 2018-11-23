На Ямале следователи выясняют точное количество пострадавших из-за долгов по зарплате вахтовиков

Из-за долгов по зарплате перед бастующими вахтовиками возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Следователям предстоит выяснить точное количество пострадавших.

Напомним, рабочие записали видеообращение, в котором рассказали о непростой ситуации на месторождении. Денег они не видели уже несколько месяцев, начальство якобы разговаривает с ними исключительно языком санкций: заблокировали карты, угрожают выселить из поселка. Из почти двухсот пострадавших вахтовиков в забастовке участвуют 75 человек.

На месте побывали сотрудники прокуратуры, полиции и администрации Надымского района. Начался прием заявлений, которые должны уйти в суд. Представители администрации заявили, что работники получат деньги до 1 декабря.