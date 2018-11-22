На Ямале вахтовики взбунтовались из-за долгов по зарплате

Началась проверка информации о долгах перед рабочими "СК Север", трудящимися на Песцовом месторождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

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О долгах перед вахтовиками в надзорное ведомство сообщили 21 ноября. Прокуратура сформировала рабочую группу, которая в 4.00 22 ноября выехала на месторождение. Для выяснения причин появления долга и его выплаты начались проверки исполнения заказчиком условий договоров по разработке месторождения. По факту заявления рабочих будет организована проверка.

Рабочие записали видеообращение, в котором рассказали, что им не платят деньги уже несколько месяцев. При этом начальство якобы угрожает им выселением из городка и блокировкой банковских карт.

Отметим, это уже не первая ситуация, когда для решения проблемы с долгами по зарплате рабочие объединяются для коллективных жалоб. Осенью 2016 г. работники трех месторождений – Новопортовского, Ярудейского и Еты-Пуровского – не могут получить свои деньги. Общий долг перед сотрудниками нескольких компаний – 58 млн руб. Часть вахтовиков объявила голодовку. Возбуждены два уголовных дела. Рабочие смогли достучаться до Генеральной прокуратуры и Общественной палаты России. После того, как информация появилась в СМИ и к истории подключились следователи, работники получили 35 млн руб.