Бастующим на Ямале вахтовикам "Газпрома" сегодня полностью вернут долги по зарплате

Выплаты долгов по зарплате вахтовикам "Газпрома", бастующим на Песцовом месторождении, вышли на финальную стадию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Сегодня всем пострадавшим работникам заплатят все причитающиеся им деньги. Первые выплаты прошли 28 ноября – всего заплатили 4 млн руб.

Напомним, рабочие записали видеообращение, в котором рассказали о непростой ситуации на месторождении. Денег они не видели уже несколько месяцев, начальство якобы разговаривает с ними исключительно языком санкций: заблокировали карты, угрожают выселить из поселка. Из почти двухсот пострадавших вахтовиков, общая сумма долга перед которыми составляла 15 млн руб., в забастовке участвуют 75 человек.