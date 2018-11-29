29 Ноября 2018
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Бастующим на Ямале вахтовикам "Газпрома" сегодня полностью вернут долги по зарплате

Выплаты долгов по зарплате вахтовикам "Газпрома", бастующим на Песцовом месторождении, вышли на финальную стадию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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Сегодня всем пострадавшим работникам заплатят все причитающиеся им деньги. Первые выплаты прошли 28 ноября – всего заплатили 4 млн руб.

Напомним, рабочие записали видеообращение, в котором рассказали о непростой ситуации на месторождении. Денег они не видели уже несколько месяцев, начальство якобы разговаривает с ними исключительно языком санкций: заблокировали карты, угрожают выселить из поселка. Из почти двухсот пострадавших вахтовиков, общая сумма долга перед которыми составляла 15 млн руб., в забастовке участвуют 75 человек.

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Бастующим на Ямале вахтовикам "Газпрома" сегодня полностью вернут долги по зарплате

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Теги: Песцовое месторождение, долги по зарплате, обращение, прокурорская проверка



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