Взбунтовавшиеся на Ямале вахтовики получат зарплату до 1 декабря

В администрации Надымского района заявили, что держат под контролем ситуацию на Песцовом месторождении, где вахтовики объявили забастовку из-за того, что компания "СК Север" не платит им зарплату. Деньги вахтовикам пообещали выплатить до 1 декабря 2018 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, рабочие записали видеообращение, в котором рассказали, что им не платят зарплату уже несколько месяцев. При этом начальство якобы угрожает им выселением из городка и блокировкой банковских карт.

Сегодня на месторождение выехала рабочая группа, в состав которой вошли замглавы администрации Надымского района Руслан Марущак, старший помощник прокурора Надыма Вадим Васильев, представители ОМВД по Надымскому району, следственного комитета и ОБЭП. Они проводят проверку по факту невыплаты зарплаты работникам.

Установлено, что из 195 вахтовиков, в акции протеста участвуют 75 человек. От них принимаются письменные объяснения.

По предварительным данным, заказчик работ "Газпром добыча Уренгой" задолженности не имеет. Деньги субподрядчику СК "Север" задолжала подрядная организация "Стройгазконсалтинг". От организации получены гарантии о погашении задолженности перед СК "Север" в ближайшее время.