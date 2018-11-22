Взбунтовавшиеся на Ямале вахтовики получат зарплату до 1 декабря

22 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Взбунтовавшиеся на Ямале вахтовики получат зарплату до 1 декабря

В администрации Надымского района заявили, что держат под контролем ситуацию на Песцовом месторождении, где вахтовики объявили забастовку из-за того, что компания "СК Север" не платит им зарплату. Деньги вахтовикам пообещали выплатить до 1 декабря 2018 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, рабочие записали видеообращение, в котором рассказали, что им не платят зарплату уже несколько месяцев. При этом начальство якобы угрожает им выселением из городка и блокировкой банковских карт.

Сегодня на месторождение выехала рабочая группа, в состав которой вошли замглавы администрации Надымского района Руслан Марущак, старший помощник прокурора Надыма Вадим Васильев, представители ОМВД по Надымскому району, следственного комитета и ОБЭП. Они проводят проверку по факту невыплаты зарплаты работникам.

Установлено, что из 195 вахтовиков, в акции протеста участвуют 75 человек. От них принимаются письменные объяснения.

По предварительным данным, заказчик работ "Газпром добыча Уренгой" задолженности не имеет. Деньги субподрядчику СК "Север" задолжала подрядная организация "Стройгазконсалтинг". От организации получены гарантии о погашении задолженности перед СК "Север" в ближайшее время.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Взбунтовавшиеся на Ямале вахтовики получат зарплату до 1 декабря

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Песцовое месторождение, долги по зарплате, обращение, прокурорская проверка, вахтовики, СК Север



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.11.2018 10:50 Мск На Ямале вахтовики взбунтовались из-за долгов по зарплате

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 621

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети