Бастующим на Ямале вахтовикам "Газпрома" вернули долги за сентябрь-октябрь и выплатили аванс за ноябрь

Вахтовики Песцового месторождения, которые устроили забастовку из-за долгов по зарплате, полностью получили причитающиеся им деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

За сентябрь-октябрь заплачено 12,9 млн руб. Деньги заплатили 196 рабочим, которые трудятся как по трудовым, так и по гражданско-правовым договорам. Сейчас работники получают аванс за ноябрь.

Напомним, рабочие записали видеообращение, в котором рассказали о непростой ситуации на месторождении. Денег они не видели уже несколько месяцев, начальство якобы разговаривает с ними исключительно языком санкций: заблокировали карты, угрожают выселить из поселка. Из почти двухсот пострадавших вахтовиков, общая сумма долга перед которыми составляла 15 млн руб., в забастовке участвуют 75 человек. Депутат заксобрания Ямала Елена Кукушкина полагает: чтобы избежать таких ситуаций, надо лучше подбирать кадровое агентство.