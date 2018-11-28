Ямальские рабочие "Газпрома", бастующие из-за долгов по зарплате, начали получать деньги

Начались выплаты зарплаты вахтовикам "Газпрома", бастующим на Песцовом месторождении на Ямале, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, рабочие записали видеообращение, в котором рассказали о непростой ситуации на месторождении. Денег они не видели уже несколько месяцев, начальство якобы разговаривает с ними исключительно языком санкций: заблокировали карты, угрожают выселить из поселка. Из почти двухсот пострадавших вахтовиков в забастовке участвуют 75 человек.

Людям начали выдавать зарплату за сентябрь, сообщили "Север-прессу" три вахтовика. По их словам, рассчитаться за октябрь-ноябрь обещают на следующей неделе.

Ранее депутат краевого заксобрания Елена Кукушкина рассказала Накануне.RU, что проблема с выплатой зарплат на месторождениях идет из года в год.

"В прошлом году была аналогичная история. Тогда с помощью напрямую выплаченных премий ситуацию разрешили. Наверное, и в этот раз можно так же вопрос решить. Но надо смотреть, с каким кадровым агентством заключаешь договор – нефтяные компании через них набирают персонал, переводят деньги, а уже кадровые агентства не платят конкретным рабочим", – считает политик.