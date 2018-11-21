В Югре депутат-"прогульщик" Михаил Горбачев решил сдать мандат

Бывший главный врач Урайской городской клинической больницы Михаил Горбачев сложил полномочия депутата Урайской городской думы. Завтра парламент рассмотрит его заявление, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прошу прекратить полномочия депутата думы города Урай досрочно по причине отставки по собственному желанию", - говорится в заявлении Михаила Горбачева председателю гордумы Галине Александровой, подписанном 12 ноября.

Как ранее сообщало Накануне.RU, прокуратура установила, что в этом году Михаил Горбачев не пришел ни на одно из семи заседаний гордумы Урая без уважительной причины. В конце января он покинул пост главврача Урайской городской клинической больницы и возглавил Тюменскую больницу Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства". Прокуратура города заявила о нарушении врачом-депутатом прав избирателей.