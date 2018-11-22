22 Ноября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Михаил Горбачев покинул думу Урая

На заседании думы Урая парламентарии проголосовали за досрочную отставку коллеги Михаила Горбачева, который написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщила Накануне.RU руководитель аппарата думы Любовь Чемогина.

Она добавила, что довыборов не будет: согласно окружному закону, их проводят только тогда, когда в думе остается менее половины депутатов, избранных по многомандатным округам. После ухода Горбачева таких в парламенте остается три из пяти.

Напомним, прокуратура установила, что в этом году Михаил Горбачев не пришел ни на одно из семи заседаний гордумы Урая без уважительной причины. В конце января он покинул пост главврача Урайской городской клинической больницы и возглавил Тюменскую больницу Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Западно-Сибирский медицинский центр Федерального медико-биологического агентства". Прокуратура города заявила о нарушении врачом-депутатом прав избирателей.

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Михаил Горбачев покинул думу Урая

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Теги: михаил горбачев, урай, гордума, тюмень, больница, прогул



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