21 Ноября 2018
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Экономика В России

ЦБ РФ заявил о проблемах с банками Китая в связи с санкциями

ЦБ РФ сообщил о ряде проблем с китайскими коммерческими банками из-за санкций третьих стран.

Глава представительства Центробанка в Китае Владимир Данилов заявил, что некоторые китайские коммерческие банки "расширительно интерпретируют" ограничительные меры в отношении России.

В связи с этим Центробанк вынужден направлять в Народный банк Китая соответствующие разъяснения, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Банк России не увидел существенной угрозы экономике от новых санкций США.

Потенциальный ущерб от возможных ограничительных мер со стороны Вашингтона может оказаться слабее по сравнению с первой волной санкций против России, заявил руководитель департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

Как заявляли эксперты, российская экономика с 2014 года не смогла вырасти дополнительно на 6% из-за западных санкций.

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ЦБ РФ заявил о проблемах с банками Китая в связи с санкциями

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Теги: центробанк, санкции, китай



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