16 Ноября 2018
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Экономика В России За рубежом

Эксперты Bloomberg оценили ущерб экономике РФ от санкций

Российская экономика с 2014 года не смогла вырасти дополнительно на 6% из-за западных санкций, заявили эксперты.

Согласно их оценкам, как передаёт РБК со ссылкой на Bloomberg, установленная разница между фактическим и потенциальным темпом роста ВВП РФ достигает 10%. При этом отмечается, что достаточно сложно рассчитать, каков реальный масштаб влияния санкций.

Среди прочих факторов влияния на экономический рост эксперты называют изменение цен на нефть, с поправкой на инфляцию, что "может объяснить немногим более 4% этой разницы". Остальные 6%, по данным американского издания, приходятся на санкции и другие факторы, такие как структурные изменений в экономике и замедления темпов её развития в целом.

Исследователи также предупредили о неблагоприятном влиянии западных санкций на экономику РФ в долгосрочной перспективе, что помешает России достигнуть более чем трёхпроцентного роста ВВП.

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Эксперты Bloomberg оценили ущерб экономике РФ от санкций

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Теги: санкции, антироссийские санкции



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