Банк России не увидел существенной угрозы экономике от новых санкций США

Потенциальный ущерб от возможных ограничительных мер со стороны Вашингтона может оказаться слабее по сравнению с первой волной санкций против России в 2014–2015 гг.

Такое заявление сделал руководитель департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов. "Мы не готовы утверждать, что все негативные последствия, с которыми мы можем столкнуться, скажутся на нас совсем уж безболезненно, никакого эффекта на российскую экономику не окажут. Это, безусловно, не так, но эффект нельзя переоценивать с учетом того, что я сказал", - отметил он.

Если того потребует ситуация, Банк России, по словам Морозова, откажется от покупки валюты на рынке по бюджетному правилу. "Это, естественно, резерв главного командования, но в случае необходимости эти резервы тоже могут быть задействованы", – подчеркнул Морозов, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, российская экономика с 2014 года не смогла вырасти дополнительно на 6% из-за западных санкций, заявили эксперты.

Согласно их оценкам, как передаёт РБК со ссылкой на Bloomberg, установленная разница между фактическим и потенциальным темпом роста ВВП РФ достигает 10%. При этом отмечается, что достаточно сложно рассчитать, каков реальный масштаб влияния санкций.

Среди прочих факторов влияния на экономический рост эксперты называют изменение цен на нефть, с поправкой на инфляцию, что "может объяснить немногим более 4% этой разницы". Остальные 6%, по данным американского издания, приходятся на санкции и другие факторы, такие как структурные изменений в экономике и замедления темпов её развития в целом.