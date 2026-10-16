Британия поставит Киеву новую партию ракет Storm Shadow

Британия намерена усилить военную поддержку Украины, отправив новую партию ракет Storm Shadow, предназначенных для поражения целей в глубине российской территории. Об этом сообщает Bloomberg.

Договоренности об этом были достигнуты в ходе встречи Зеленского с главой британского правительства Энди Бернэмом. Лондон делает ставку на усиление ударов по российским НПЗ и другим объектам. График поставок составлен таким образом, чтобы ракеты поступили в распоряжение ВСУ еще до наступления зимы. Монархия квалифицирует использование дальнобойного оружия как "оборонительные меры".

Помимо прямых поставок, Британия оказывает содействие Киеву в создании независимого от американских технологий производства недорогих дальнобойных систем.

В июле Киев получил чертежи аналогичных ракет Scalp-EG от Франции, а в августе Бернэм в ходе первого визита в Киев передал Зеленскому чертежи "секретных компонентов" ракет Storm Shadow. Российские эксперты считают, что это лишь информационная дымовая завеса - будут передаваться сами ракеты, которыми Европа будет бить по России.

На днях Зеленский прилетал в Британию на встречу с местным королем Карлом III и членами его правительства, сделав ряд бескомпромиссных заявлений, что он не уйдет, будет продолжать воевать, а выборы в условиях военного положения провести не позволит.