В Подмосковье проверяют угрозу оспы обезьян: пять человек в стационаре

В Московской области специалисты Роспотребнадзора проводят санитарно‑эпидемиологическое расследование: есть подозрение на случай оспы обезьян. Региональное управление ведомства подтвердило - в больницу поместили пятерых человек, врачи непрерывно следят за их состоянием.

Эпидемиологи активно выясняют, кто контактировал с госпитализированными, - это поможет не допустить распространения инфекции. Для профилактики власти распорядились провести обработку и дезинфекцию в местах, где бывали пациенты. В пресс‑службе Минздрава Московской области рассказали, что самочувствие больных стабильное, все нужные анализы уже сдали. При этом у всех пятерых пока нет симптомов болезни.

По данным телеканала РЕН ТВ, среди пациентов - три мужчины и две женщины в возрасте от 21 до 35 лет. Их лечат в больнице города Жуковского. По предварительным данным, контакт с вероятным источником инфекции случился 10 октября.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что за последнюю неделю в России выявили больше 665 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID‑19 - при этом распространение инфекций немного замедлилось.