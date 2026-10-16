В России искусственный интеллект могут научить искать VPN для блокировки

Власти России могут научить искусственный интеллект (ИИ) искать VPN, чтобы потом заблокировать такой сервис.

По задумке Минцифры, это может позволить добиться 95-процентной эффективности их блокировки. В министерстве говорят, что такая мера не содержится в актуальной версии "Национального плана внедрения ИИ".

Источник "Ъ", знакомый с ходом обсуждения инициативы, объясняет, что ведомства предлагали включить в нацплан различные меры, которые могут и не дойти до реализации. Сейчас для анализа трафика используются "интеллектуальные алгоритмы", которые не являются ИИ.

Ранее стало известно, что власти России в лице Минцифры вновь обсуждают с операторами связи введение платы за использование международного трафика, если речь идёт о превышении определённого лимита. Предполагается ввести платеж за объём, превышающий 50 Гб международного трафика в сетях 5G.