ЕС готовит удар по экспорту Китая

ЕС готовит правовую базу для введения тотального эмбарго на товары из Китая в случае эскалации торговых конфликтов. Как пишет Bloomberg, инструмент станет выныжденным шагом для защиты европейской экономики вопреки провозглашаемой свободе торговли.

На октябрьском саммите в Брюсселе главы стран-членов ЕС дали задание Еврокомиссии разработать проект документа до завершения текущего года. По словам литовского президента Гитанаса Науседы, данная инициатива — это крайняя мера, которая будет задействована при серьезных угрозах.

Параллельно Брюссель рассматривает расширение ограничений на ввоз промышленного оборудования и химикатов. В качестве прецедента может быть использована схема квотирования гибридных автомобилей: с декабря ЕС планирует ограничить их импорт до 350 тыс. в год с ежегодным приростом 6%.

Эти шаги продиктованы резким скачком китайского экспорта (на 36% в сентябре) и рекордным торговым дефицитом ЕС, составившим почти 35 млрд евро. Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин больше не будет игнорировать агрессивную ценовую политику и избыточные субсидии зарубежных партнеров.

Огромный дефицит торгового баланса ЕС с Китаем очень беспокоит европейцев и грозит перерасти в очередную торговую войну, не исключают эксперты.