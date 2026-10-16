Строители приступили к отделке в новом спорткомплексе Камышлова

Строители уральского холдинга "Атом" приступили к отделочным работам на площадке нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Камышлове.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, коробка здания уже готова, установлены стеклопакеты. Чтобы запустить тепло, в первую очередь строители выполняют отделочные работы в инженерно-технических помещениях: индивидуальном тепловом пункте, вентиляционных камерах, электрощитовой и т.д.

"Поставки инженерного оборудования уже стартовали, его установка будет проводиться по мере готовности инженерно-технических помещений. Следующим этапом будет запущено отопление и продолжится отделка основных помещений комплекса", - рассказала Анна Виноградова, руководитель проектов строительного холдинга "Атом".

В отделке спорткомплекса будут применяться современные эффективные материалы. Строители также уже приступили к отделке фасадов здания.

Общая площадь двухэтажного здания физкультурно-оздоровительного комплекса составит порядка 2,2 тысяч квадратных метров, его пропускная способность – 60 человек. На первом этаже разместится универсальный зал для тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу, а также медицинский кабинет, раздевалки для спортсменов с душевыми и санузлами, в том числе оборудованными для маломобильных групп населения.

На втором этаже запроектированы тренажерный зал и зал общей физической подготовки, инвентарные помещения, административные кабинеты, комната отдыха персонала и гардеробные для тренеров. По условиям контракта строительство комплекса будет завершено летом 2027 года.