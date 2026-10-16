Екатеринбурженок приглашают пройти бесплатную маммографию

Жительниц Екатеринбурга приглашают пройти бесплатную маммографию в Городской клинической больнице №40. Как передает пресс-служба областного минздрава, акция продлится до конца октября.

Для прохождения не нужно направление от терапевта - достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Проверить здоровье можно в будние дни с 11.30 до 13.00 в консультативно-диагностической поликлинике ГКБ №40 по ул. Волгоградская, 189.

За две недели акции, состояние своего здоровья проверили свыше 120 свердловчанок. По их словам, процедура проходит быстро, комфортно и безболезненно.

Напомним, что завтра - 17 октября накануне Дня отца в ряде свердловских городов пройдет первый мужской день здоровья "Папа в ресурсе" в стиле гаражной вечеринки. В трех поликлиниках Екатеринбурга после кабинета врача пациенты смогут сыграть в настольный футбол, панна-футбол, нарды или шахматы, послушать живую музыку, сфотографироваться в фотозоне и поучаствовать в розыгрыше подарков.