Грудинин подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом на выборы президента в 2018 году

Директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин подал в Центризбирком РФ документы для выдвижения на выборы президента РФ от КПРФ, передает ТАСС.

По данным СМИ, лидер партии Геннадий Зюганов и кандидат Грудинин пришли в ЦИК с букетом для главы комиссии Эллы Памфиловой. Таким образом они решили поздравить председателя ЦИК с наступающим Новым годом.

Как сообщало Накануне.RU, 23 декабря съезд КПРФ путем тайного голосования выдвинул Грудинина кандидатом в президенты РФ в 2018 году.

Накануне действующий президент РФ Владимир Путин подал документы в Центризбирком, он идет на выборы как самовыдвиженец.