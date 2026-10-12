В Туле задержали "Народного участкового" по подозрению во взятке

В Туле задержали сотрудницу полиции по подозрению в получении взятки - речь идет о 200 тысячах рублей. Женщина в 2023 и 2024 годах побеждала в региональном этапе конкурса "Народный участковый" и представляла Тульскую область на всероссийском уровне, пишет канал "Раньше всех. Ну почти".

По версии следствия, сотрудница предложила отцу молодого человека решить вопрос: за деньги она пообещала не заводить уголовное дело на его сына. Парня подозревали в подделке водительского удостоверения. Мужчина не стал соглашаться и обратился в правоохранительные органы. Силовики взяли ситуацию под контроль и организовали передачу денег так, чтобы зафиксировать преступление.

Женщину задержали с поличным в Туле на улице Дмитрия Ульянова - сразу после того, как она получила деньги в автомобиле. Сейчас она находится под стражей. Ей вменяют получение взятки, по этой статье суд может назначить наказание вплоть до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что бывшего заместителя директора Центральных электрических сетей филиала ПАО "Россети Урал" - "Свердловэнерго" Алексея Бронских будут судить за взятки: по данным следствия, он за 300 тысяч рублей согласился скрыть неучтённое потребление электроэнергии.