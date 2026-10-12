Страховые кампании добавили в полисы поддержку психического здоровья

Страховые компании расширяют предложение для клиентов, ведущих активный образ жизни, включая в полисы услуги психологической и медицинской поддержки. Например, ВТБ совместно с «Росгосстрах Жизнь» запустили программу «ПРО Жизнь», которая охватывает 85 видов спорта — от бега и футбола до киберспорта — и предусматривает выплату при травмах в зависимости от тяжести повреждения.

В продукт включён сервис для подбора клиники и получения второго медицинского мнения. Отдельное направление полиса — поддержка психического здоровья: клиенты могут получить дистанционную или очную помощь невролога или психиатра при тревожности и депрессии, а также консультации психолога при личностных и семейных кризисах.

Кроме того, в программу входит ряд дополнительных сервисов — от консультаций специалистов по питанию и фитнесу до круглосуточного консьерж-сервиса, помогающего с бытовыми вопросами и организацией поездок.

Расширение страховых программ происходит на фоне роста рынка страхования жизни и здоровья в России. По итогам 2025 года страховой рынок вырос на 14,7%, до 2,8 трлн руб., а среди ключевых трендов 2026 года аналитики называют персонализацию продуктов и развитие превентивных решений.